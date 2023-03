Lo storico marchio milanese Tre Marie ha cambiato logo

Il vecchio logo Tre Marie (a sinistra) e il nuovo con le nuove diciture

Tre Marie è uno dei marchi più antichi e iconici dell’industria di Milano. Era la fine dell’Ottocento quando in Corso Vittorio Emanuele la Pasticceria Tre Marie iniziò a sfornare i suoi panettoni e negli anni i suoi prodotti hanno guadagnato mercato grazie alla qualità della lavorazione. Oggi, il marchio ha deciso di rinnovarsi, nella forma e nella sostanza.

Il restiling è stato deciso dalle due aziende che cogestiscono il marchio, Sammontana Italia e Galbusera. L’idea era attualizzare graficamente il logo senza perderne le radici. Parte di questo "radicale" rinnovamento è anche l'ampliamento della gamma dei prodotti, con la concorrenza che si è fatta più serrata: dai croissant surgelati ai prodotti da forno, fino ai frollini e wafer, e ovviamente i lievitati delle ricorrenze, come il panettone.

Sotto il logo è stata posta la dicitura "antica marca" che rimanda alla leggenda del forno milanese della confraternita cristiana delle Quattro Marie che nell’anno 1150 offriva ai bisognosi farina e pane in cambio di monete raffiguranti Maria Vergine, Maria Maddalena, Maria Salome e Maria di Cleofa. Successivamente l'immagine della Beata Vergine venne separata lasciando come simbolo le tre figure femminili minori.

Il nuovo marchio, erede di una pasticceria nata nel 1896 nel cuore di Milano, accompagnerà con il payoff "dolci gesti gentili" tutte le confezioni dei prodotti rivolti sia al mercato dell'horeca che a quello consumer. Attualmente in Italia si stima si vendano 2 miliardi di prodotti da forno per la colazione all'anno nel fuori casa, la metà è surgelato.

“Di questo mercato – ha spiegato la direttrice marketing, Annalisa Ferri – il 30% è coperto dal marchio Le Tre Marie”. L'estero non è il mercato privilegiato perché “sono prodotti molto legati alle abitudini e alle tradizioni locali”. E funziona: il mercato dei prodotti da forno continuativi nel 2022 per Le tre Marie è cresciuto del 7% a valore, quello dei prodotti da ricorrenza, come il panettone, del 15%. In fondo l’anima delle Tre Marie è italiana e meneghina.