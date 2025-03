Tratto di strada a rischio: "Urgente intervenire"

"La messa in sicurezza di quel tratto di strada è fondamentale per la tutela di pedoni e automobilisti. È perciò necessario che il Comune si attivi concretamente, individuando i fondi necessari alla realizzazione dell’intervento". Con queste parole gli esponenti della lista Solidarietà civica indipendente, a partire dal capogruppo Francesco Piazza, tornano a chiedere, con una mozione da discutere in consiglio comunale, un attraversamento pedonale protetto nel tratto urbano della provinciale per Sant’Angelo, in località Riozzo, in prossimità di via Landriano. La lista ha presentato inoltre un’interpellanza a risposta scritta, per ottenere un aggiornamento rispetto ai lavori di ampliamento della scuola primaria di Riozzo. "È indispensabile garantire che la scuola venga finalmente consegnata nella sua interezza, offrendo a insegnanti e studenti una struttura completa e pienamente funzionale". A.Z.