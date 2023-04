Niguarda, papà e mamma salvi grazie agli organi donati dai figli: “Esempio di coraggio”

Milano – Doppio trapianto e doppia donazione: a distanza di 17 anni l'uno dall'altra, sia il papà che la mamma hanno bisogno di un trapianto di fegato e i figli donano gli organi ad entrambi.

La straordinaria storia di affetto e generosità familiare, ma anche di eccellenza medica, arriva dall’ospedale Niguarda, dove nel 2001 venne eseguito il primo trapianto in Italia di fegato "da donatore vivente adulto".

La prima donazione

Il 15 dicembre 2006, il signor Antonio, 60enne, ricevette in dono da uno dei suoi figli il lobo destro del fegato. Entrambi lasciarono presto l'ospedale. Purtroppo, a distanza di circa 17 anni anche la moglie di Antonio, Anna, si sarebbe ammalata, trovandosi nella condizione di dover essere trapiantata.

La generosità dei figli

La famiglia risponde come la prima volta e a gennaio di quest'anno l'equipe della Chirurgia generale e dei Trapianti del Niguarda inizia la delicata fase di studio di compatibilità dei due ragazzi e stabilisce quale sia il candidato più idoneo alla donazione.

Meno di due mesi e il team di Niguarda (coadiuvato dal Centro regionale trapianti e dal Tribunale di Milano) permette di replicare all'interno della stessa famiglia quello straordinario gesto di altruismo che anni prima aveva permesso al papà di salvarsi.

“Famiglia meravigliosa”

"Questa famiglia meravigliosa rappresenta per tutti un grande esempio di coraggio, altruismo e fiducia- commenta Luciano De Carlis, direttore del Niguarda Transplant center e presidente della Società italiana dei trapianti d'organo - e noi continueremo a prenderci cura di tutti loro per i necessari controlli che seguiranno. Proprio in questi giorni, il 16 aprile, ricorre la Giornata nazionale della donazione di organi e in questa occasione la loro storia è ancora più simbolica".