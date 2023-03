Bidone dei rifiuti contro il tram: vetro in frantumi, due donne ferite

Soccorsi sul luogo dell'incidente (Archivio)

Milano – Il cestone dei rifiuti scagliato contro la fiancata di un tram. Il vetro infranto. E due persone leggermente ferite e trasportate in ospedale. È la sequenza andata in scena qualche minuto dopo mezzanotte all'incrocio tra viale Tibaldi e via Pezzotti, zona Stadera.

Quando il mezzo pubblico della linea 15 è arrivato alla fermata, proprio di fronte alla sede del Municipio 5, alcuni ragazzi, descritti dai testimoni come presumibilmente di origine nordafricana, hanno afferrato un cestone dei rifiuti e lo hanno scaraventato contro un vetro, danneggiandolo.

Due donne italiane di 38 e 42 anni sono rimaste contuse in maniera non grave e sono state accompagnate in codice verde in pronto soccorso dai sanitari di Areu.

Il conducente del tram ha allertato la sua centrale operativa, che a sua volta ha segnalato l'accaduto alla polizia. Gli autori del raid vandalico sono scappati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.