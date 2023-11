Tornano a funzionare le fontane

Tornano a splendere le fontane cittadine. Tutto pronto per il ripristino dell’acqua nella fontana Delfino. Realizzata al tempo del fascismo in piazza Garibaldi, è stata messa a riposo all’inizio del 2022 a causa della sicità e in attesa di manutenzione. "La fontana in piazza Garibaldi fa parte del progetto di rigenerazione del centro storico, inizio lavori a breve, con un attento intervento di restyling", ha fatto sapere Mario Cerri, assessore ai Lavori pubblici che aggiunge "stiamo vagliando, inoltre, anche di intervenire per riattivare la fontana in via Carlo d’Adda. L’idea è quella di far ripartire lo zampilio dell’acqua con al centro un’istallazione artistica". Più volte chiusa e riattivata, nel 2012 per la fontana in via Carlo d’Adda fu decisa la chiusura definitiva per la mancanza di fondi per la manutenzione. Realizzata nel 1995 dall’architetto cassanese Maurizio Feregalli, fu approvata dai tecnici della soprintendenza alla belle arti per il suo senso storico. "La sua forma circolare, sul modello di Stonehenge - spiega l’architetto Feregalli - è in ricordo dell’origine celtica di Cassano". Ipotesi di intervento anche per la fontana a ridosso della strada ferrata. Riposizionata nel nuovo piazzale della fermata del treno, per lasciare spazio alla tangenziale, cancellando così il parco pubblico nell’area della stazione ferroviaria dove la fontana era ubicata sin dall’epoca del primo 900, quel manufatto è rimasto abbandonato, inattivo senz’acqua da circa trent’anni. "Con i lavori per il capolinea dei pullman di linea, in corso in stazione ferroviaria - conclude l’assessore Cerri - si tenterà di sistemare la storica fontana cassanese".

Stefano Dati