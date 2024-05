Torna “We Plogging“: passeggia e raccogli 45 Comuni iscritti e 1.700 persone in marcia

Quarantacinque Comuni iscritti e 48 eventi in agenda, per un totale di 1700 persone. Torna con numeri corposi il We Plogging di Cem Ambiente, un intero fine settimana "raccogli e cammina", dedicato a liberare dai rifiuti le aree pubbliche: parchi, piazze, marciapiedi, piste ciclabili. Appuntamento l’11 e 12 maggio nei Comuni soci di Cem, per una due giorni di raccolta rifiuti che verrà gestita in autonomia dai partecipanti e supportata dai kit con guanti, pettorine e sacchetti distribuiti dalla multiservizi dell’ambiente. Enti locali, associazioni e singoli cittadini: tutti possono contribuire al repulisti. Un’iniziativa che riveste anche un valore simbolico perché vuole veicolare un messaggio di attenzione e rispetto per l’ambiente.

Paullo, Settala, Colturano, Mediglia, Cerro al Lambro e Vizzolo Predabissi sono solo alcune delle realtà che ospiteranno l’evento. "Dopo il successo degli anni scorsi - dice il presidente di Cem Alberto Fulgione -, torna il We Plogging nei nostri Comuni. È un modo per dare, da un lato, un contributo utile alla collettività e, dall’altro, il buon esempio. Noi di Cem abbiano creduto al plogging da subito e i nostri cittadini ci stanno seguendo in questa avventura, come dimostrano le adesioni, in crescita rispetto allo scorso anno".

Camminando, si raccolgono i rifiuti che si incontrano lungo il percorso: questa la filosofia dell’evento. È previsto un attestato per i Comuni, nel cui territorio verranno riempiti più sacchetti. Le foto scattate dai partecipanti durante l’iniziativa potranno essere condivise anche sui social di Cem.

