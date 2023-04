Tetto a fuoco Evacuata una palazzina

La scintilla forse da una canna fumaria, s’incendia un appartamento in pieno centro, pomeriggio di fiamme, caos e paura a Melzo. Il bilancio del rogo, che ha richiesto il lavoro dei vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile per diverse ore nel tardo pomeriggio di ieri, è di due persone soccorse, una donna e una ragazza che si trovavano nell’alloggio, sono state immediatamente tratte in salvo e messe in sicurezza dagli agenti di polizia Locale e poi monitorate sul posto. Distrutto l’appartamento, all’ultimo piano di un grande stabile ristrutturato in via Agnese Pasta, nel cuore del centro storico, adiacente la biblioteca. Sono stati evacuati anche altri appartamenti che saranno oggetto di perizia nelle prossime ore. Almeno tre famiglie non sono rientrate in casa e sono state ospitate da parenti.

Monica Autunno