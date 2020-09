Milano, 24 settembre 2020 - Una coppia milanese a "Temptation Island". Si tratta di Salvo e Francesca, fidanzati da 5 anni, con alle spalle tre anni di convivenza nel capoluogo meneghino. I due mercoledì 30 settembre inizieranno la loro avventura nel programma di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Ieri è andata in scena la seconda puntata del docu-reality, segnata dall'intenso falò di confronto tra Gennaro e Anna (con colpo di scena finale), dai dubbi di Nello e Carlotta, dalla gelosia di Davide per Serena, dal gelo tra Alberto e Speranza dopo una storia di 16 anni e dagli sfoghi di Nadia e Antonio.

Francesca, lavora come store manager in un negozio di prodotti biologici, in cui il compagno Salvo lavora come vice. Salvo e Francesca convivono da tre anni a Milano e sono entrambi originari della Basilicata. Prima di essere fidanzati sono stati amici per anni.

A scrivere al programma per far partire il "viaggio nei sentimenti" è stata Francesca: “Sono stata io a scrivere a Temptation Island perché la nostra storia da circa un anno vacilla - ha spiegato -. Abbiamo perso quella complicità sia mentale che fisica che ci contraddistingueva. Ho sempre sognato di avere un figlio con Salvo e ho sempre pensato a lui come padre e marito. Purtroppo, a oggi, questo sogno mi spaventa perché ancora non lo trovo responsabile. A Temptation vorrei dare una svolta alla nostra storia e renderla concreta”.

“Da un anno a questa parte la nostra storia è diventata piatta - ha raccontato Salvo - la nostra quotidianità non è più piacevole come prima, non parliamo più come

un tempo e anche la nostra intimità di coppia è venuta completamente meno. La cosa purtroppo mi fa soffrire e non so fino a che punto posso continuare

così. Al contrario di lei, io sono un sognatore eccessivamente realista. Vorrei capire se a questo punto Francesca è la donna giusta per me e se vale ancora la pena lottare per la nostra storia”.