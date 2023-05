Temporale e aule allagate Alunni a casa

Quattro aule allagate per il forte temporale dell’altro ieri pomeriggio e nove classi di scolari a casa: alla media di via Adda 36, dell’istituto comprensivo pubblico "Alessandro Manzoni", ieri mattina sono andate a lezione solo tre classi, quelle del corso B, delle dodici totali, perché le loro aule si trovano nel settore della scuola non interessato dalle copiose infiltrazioni d’acqua piovana. Invece, gli alunni dei Corsi A, C e D, come precisa un avviso della dirigenza scolastica del comprensivo, non si sono recati in via Adda, in quanto i loro spazi didattici sono nell’ala ovest e nel piano seminterrato, vale a dire nella parte della struttura dove la pioggia è scesa dai soffitti fino ai pavimenti, bagnando i banchi e le sedie. La decisione di sospendere le lezioni per tre quarti degli alunni è stata presa "per salvaguardare la sicurezza degli studenti e tutelare la loro incolumità" come scritto nella comunicazione inviata dalla dirigenza scolastica alle famiglie nella prima serata di mercoledì.

A provocare le infiltrazioni, dopo i controlli dei tecnici, sono stati i pluviali del tetto che non sono riusciti a scaricare la grande quantità di pioggia, precipitata in poco tempo in città: l’acqua è così penetrata nelle aule didattiche sottostanti. Le verifiche in via Adda sono scattate subito: "Già mercoledì pomeriggio gli operai del Comune di Cormano hanno staccato l’elettricità nelle aule coinvolte dalle infiltrazioni, per evitare rischi - conclude il sindaco di Cormano, Luigi Magistro -. Una ditta specializzata è intervenuta verificando i canali e la soletta. Ieri pomeriggio, ci sono stati ulteriori controlli e verifiche da parte dei tecnici e degli ingegneri strutturisti, senza rilevare problemi strutturali". Quindi, oggi, la scuola riapre regolarmente.

Giuseppe Nava