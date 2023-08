"Tempi certi, pensi alla città" L'assessore regionale Gianluca Comazzi ha fornito un cronoprogramma delle opere in corso nelle città di Milano, Bresso, Senago, Lentate e Paderno. Entro gennaio 2024 la vasca di Bresso sarà in azione, mentre quella di Senago in primavera. Opera avviata a Lentate, a Paderno è in corso la progettazione.