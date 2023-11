"Targhe al Bosco dei Cento Passi in Memoria delle Vittime" Il Comune ha dedicato 3 nuove targhe al Bosco dei cento passi in memoria di Cristina Mazzotti, Domenico Falcone e Alessandro Rovetta, vittime di mafia. Insieme ai familiari, all'associazione Libera e alle coop sociali. Uno spazio verde confiscato alla mafia per ricordare le vittime.