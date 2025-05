Targa alle forze dell’ordine. Omaggio a chi si è distinto

Una targa ai rappresentanti delle forze dell’ordine che si sono distinti. "Falcone e Borsellino dicevano che la legalità si costruisce quotidianamente attraverso semplici gesti. I riconoscimenti di oggi sono un gesto semplice per la legalità, un modo per esprimere la gratitudine profonda nei confronti di chi giorno per giorno ha cura della nostra sicurezza e del bene comune – ha commentato la sindaca Anna Varisco durante la cerimonia alla Cineteca Milano Metropolis –. Sono un omaggio a uomini e donne che si sono distinti non solo per atti di coraggio, ma anche per l’esempio di umanità, prontezza e senso civico". A essere premiati sono stati l’agente di polizia locale Pasquale Russo e il vicecommissario Alessandro Franculli, i carabinieri Rossella Petrocelli e Cristian Franzé, il luogotenente Gianluca Palladino e il maresciallo capo Francesco Dell’Accio.

La.La.