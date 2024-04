Superlega gara 3 . Monza all’ultima spiaggia

Gara 3 è la partita delle verità, sia per l’Allianz Milano che per la Mint Vero Volley Monza. Nel primo caso, i meneghini andranno a caccia di ulteriori conferme contro la Sir Susa Vim Perugia (oggi alle 18) già certi di gara 4, mentre nel secondo i ragazzi di Eccheli, contro Trento (si gioca alle 17) si trovano davanti a un bivio con un match da dentro o fuori. La formazione di coach Piazza è chiamata a un arduo compito, ribaltare il fattore campo e tenere botta a una squadra dall’orgoglio ferito.

Mercoledì, l’Allianz, per una manciata di punti ha vinto una partita incredibile, pareggiando la serie e garantendosi un altro match tra le mure amiche. "Dopo la vittoria di mercoledì all’Allianz Cloud ho detto alla squadra, godiamoci questa sera – spiega Piazza - ma ci sarà da cambiare qualcosina, perché c’è subito gara 3 a Perugia. Dobbiamo essere pronti a controbattere una grande squadra, che è cresciuta e migliorata ancora e giocherà in casa. Anche i nostri ragazzi hanno però avuto un’iniezione di fiducia dei propri mezzi e di consapevolezza. Vedremo e mi aspetto molto giovedì prossimo dal pubblico di Milano".

La squadra dovrà evitare di concedere troppo, fare il possibile a muro, sperando che il belga Reggers tiri fuori dal cilindro una prestazione come quella di qualche giorno fa (31 punti). Diversa, invece, la posizione di Monza, sotto due a zero contro i campioni d’Italia in carica dell’Itas Trentino. I brianzoli sono stati sfortunati ad affrontare le prime due gare senza Maar, ancora in dubbio dopo il trauma cranico subìto in allenamento. Mercoledì si sono arresi per 3 set a 1 e ora sono aggrappati a una flebile speranza. L’Itas ha sempre fatto punti importanti, con il servizio, e con le giocate dei singoli, con Michieletto in grande spolvero. Monza ha regalato troppo e non è riuscita a trovare ritmo in fase muro – difesa. "È una partita da ultima spiaggia – ammette Eccheli - dovremo mettere in campo tutta l’energia e la voglia che abbiamo per allungare la Serie. Dobbiamo avere coraggio e dare tutto, senza risparmiarci".