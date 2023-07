Sulla mensa scolastica tocca al Consiglio di Stato

Assegnazione servizio mensa scolastica, una storia infinita. Dopo la sentenza del Tar che ha accolto il ricorso presentato da Elior rimettendo così in discussione l’assegnazione del bando alla Vivenda spa di Roma. Secondo i giudici del Tar il Comune deve rivedere il Pef (Piano economico finanziario) inserito nella gara pubblica che ha portato all’assegnazione del servizio mensa a nuovo gestore. Tutto passa al Consiglio di Stato, la società romana ha infatti impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale. La nuova azione giudiziaria obbliga ad una ennesima proroga a Elior spa per il servizio mensa nel prossimo anno scolastico. "Al fine di garantire il servizio mensa - così l’assessore alla Scuola Rosetta Stavola - è stata prorogata la gestione a Elior spa in seguito a impugnazione della sentenza del Tar innanzi al Consiglio di Stato da parte di Vivenda spa. Le condizioni contrattuali continueranno quindi ad essere le stesse applicate in questo ultimo anno scolastico conclusa". S.D.