Sulla chat comunale un residente su 4

Un quarto dei residenti a Cormano è sempre aggiornato con "Il tuo Comune ti informa"; il servizio comunale di WhatsApp ha infatti raggiunto la quota dei 5mila iscritti. Il messaggio, appunto, numero 5mila di iscrizione è stato spedito pochi giorni prima della fine del 2023; anche questo utente avrà così la possibilità di ricevere sul suo smartphone le informazioni, gli avvisi e gli eventi che riguardano il Comune di Cormano come, peraltro, tutti gli altri partecipanti.

Sono passati 4 anni dall’avvio del servizio. Il primo cittadino si è iscritto il 25 febbraio 2020, vale a dire poco prima dell’inizio dell’epidemia Covid-19 in Italia, ricevendo la prima informazione poche ore dopo. Nel giro di 24 ore, il numero delle iscrizioni era già salito a mille, per raddoppiare poche settimane dopo, cioè il 17 marzo. I 3mila iscritti sono arrivati meno di 2 mesi dopo, il 3 maggio. Le iscrizioni sono continuate ancora, arrivando a quota 4mila sul finire del 2021. In totale, da quel giorno della fine di febbraio del 2020 le notizie inviate ai cittadini sono state ben 1.682. Pochi hanno deciso di cancellarsi dal servizio: in totale sono stati 74, vale a dire l’1,48%. Per entrare nel servizio e ricevere le informazioni comunali, basta salvare il numero 335/6528217 e inviare un messaggio WhatsApp con “Attiva InfoCormano“. Giuseppe Nava