Strutture per tutti i gusti Oasi, “Spa“, aree picnic

di Mariachiara Rossi

"Oggi è imprescindibile abbinare ad un’esperienza esclusiva e accogliente per gli ospiti, la possibilità di trascorrere del tempo anche con i propri animali al seguito". Lo sa bene la famiglia Veronese titolare de “Il Lido“ di Iseo, cittadina situata sulla sponda bresciana del lago, che da qualche anno ha completamente restaurato il proprio aspetto offrendo ai visitatori una serie di comodità che ne hanno fatto raddoppiare le prenotazioni. "Offriamo diverse tipologie di sistemazioni: spiaggia fronte lago, parco e dehoors, in tutti i casi gli animali sono ben accetti e possono accomodarsi al fresco della pineta provvisti di una ciotola d’acqua che forniamo direttamente noi. Siamo consapevoli che non sia facile trovare dei lidi con queste soluzioni ma investendo nella pubblicità abbiamo notato un immediato riscontro di pubblico". A Valgrentino, località a pochi chilometri dal lago di Como, parecchie strutture si son convertite in pensioni per cani e Armidio Casari, proprietario della foresteria Amata Valgre, nel 2018 ha deciso di trasformare un rustico in un impianto pet friendly. "Abbiamo 3 camere tutte predisposte per accogliere cani, gatti e anche canarini, giusto l’altro giorno un cliente ha portato con sé un piccolo volatile. Abbiamo la fortuna di avere risorse paesaggistche uniche nel mondo ma purtroppo siamo ancora un po’ indietro nell’estendere soggiorni accoglienti anche alle bestioline del gruppo famiglia".

Nell’hinterland milanese, dove la campagna incontra borghi e paese coloriti, Aldo Schiesaro nel 2020 ha coronato il suo sogno: creare un’oasi naturalistica. Un laghetto per pescare, delle barche per compiere un giro turistico e delle comode postazioni per grigliare e organizzare dei prelibati picnic. Oasi Olimpia, a Cassano d’Adda, è il posto ideale dove passare una rilassante giornata con la propria famiglia e il proprio cane, dove poter osservare gli animali nascosti da osservatori faunistici, fare subacquea, apnea, canottaggio, radiovela, o godersi la vita sotto la superficie dell’acqua del lago. Virando verso il capoluogo lombardo si incontrano poi strutture sempre più all’avanguardia, in grado di soddisfare tutte le esigenze. Alle porte di Milano, a Bresso, Dog Lover, centro benessere per amici a quattro zampe, nato da un’idea di Massimiliano Torti, mette a disposizione dei propri clienti un innovativo servizio piscina; qui possono divertirsi nuotando liberamente all’interno della struttura, oppure venire addestrati ai comandi e al primo approccio con l’acqua da parte di addestratori professionisti. All’interno della zona piscina è presente anche un punto di ristoro dove poter usufruire del servizio bar e godersi una bevanda rifrescante. Per chi resterà a Milano a lavorare? A quel punto c’è la possibilità di trascorrere dei pomeriggi all’insegna dello svago e di percorsi olfattivi in asili diurni, come quello allestito da Harmonia, che a Milano vanta un paio di strutture: "A breve ne apriremo altre due, una sicuramente a Bergamo". Per gli amanti delle passeggiate, non si contano i numerosi percorsi che si snodano lungo le valli lombarde. In provincia di Sondrio, partendo dalla zona Nord della città, lungo un sentiero disseminato di punti ristoro, pannelli informativi, aree gioco per bambini, in circa 16 chilometri si toccano alcuni dei punti più belli della Valtellina: il torrente Mallero, la nota localita di Chiesa in Valmalenco e il lago Palù.