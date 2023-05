Strade sicure, attivato sulla Paullese un passaggio pedonale protetto

Prosegue il progetto di Città Metropolitana che punta a favorire la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti sulle arterie della cintura milanese. Sulla Paullese, al chilometro 7+300, in località Vigliano di Mediglia, è stato attivato un passaggio pedonale protetto. Si tratta di un sistema di attraversamento non semaforizzato che permette d’illuminare automaticamente il passaggio; ad avvertire gli automobilisti del transito di eventuali pedoni contribuiscono anche alcuni sensori. Non solo. Il sistema è dotato di una telecamera che consente una visione completa dell’area di attraversamento; in caso d’incidente, le immagini registrate forniscono elementi utili a una puntuale ricostruzione dei fatti. Quanto realizzato a Mediglia s’inserisce in un più ampio pacchetto d’interventi per la sicurezza stradale che hanno portato anche, nel Sud-Est Milanese, all’installazione di un T-red sul tratto sandonatese Gela. Un dispositivo analogo è attivo da ieri sulla provinciale 34 per Turbigo, in territorio di Inveruno, all’intersezione con la Sp 171 Inveruno-Nerviano. Sulla circonvallazione dell’Idroscalo invece, tra le frazioni di Novegro e Tregarezzo in direzione di Pioltello, è attivo da circa un anno un rilevatore delle infrazioni capace di registrare sia la velocità media che quella istantanea dei veicoli.

A.Z.