Storia, specie e benefici. “I Parchi parlanti“ si raccontano

I parchi di Cusano “parlano“ e raccontano la loro storia per appassionati, studenti e addetti ai lavori. Il nuovo appalto di manutenzione del verde ha infatti previsto una serie di proposte di educazione ambientale rivolte non solo alle scuole ma anche a tutti i cittadini e alle associazioni. Tra le novità c’è proprio il sito “I Parchi parlanti“, che si concentra principalmente nella quantificazione dei benefici ambientali prodotti dalle aree verdi urbane, analizzando tre parchi presenti a Cusano Milanino e diversi per missione, origine e natura: il parco Matteotti, il parco Ippocastani e il parco Buffoli. Per ogni parco viene proposta una breve descrizione delle caratteristiche storico-culturali, oltre ad alcune foto storiche e attuali che sono state fornite dall’Archivio storico di Cusano Milanino e dal Gruppo fotoamatori. Il nucleo fondamentale del sito si articola fornendo per ogni area verde approfondimenti di carattere sempre più specialistico: dalla composizione arborea di ogni giardino (numero, specie, dimensioni) alla quantificazione del benessere ambientale prodotti con la possibilità, per i più interessati, di scaricare la relazione tecnica sui benefici ecosistemici" redatta dall’agronomo Federico Massi.

In ogni parco è stata poi installata, in tutti gli ingressi, una cartellonistica che riporta il codice Qr per accedere al sito nella parte a esso dedicata. "È una proposta educativa innovativa, affrontata per la prima volta nel nostro Comune e all’avanguardia rispetto ai Comuni metropolitani, allineata con gli obiettivi della rivoluzione verde e della transizione ecologica", ha spiegato la sindaca Valeria Lesma. L’appalto di igiene urbana ha visto anche l’installazione alla casa dell’acqua di viale Buffoli e del terzo distributore di sacchetti di Gelsia. La struttura è configurata per erogare sacchi blu, bio e arancioni. Gli altri si trovano davanti al municipio e alla piattaforma di via Bellini. Laura Lana