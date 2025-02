Triennale di Milano, il Cda rinnova la fiducia a Stefano Boeri: confermato alla presidenza

Milano, 27 febbraio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione La Triennale di Milano "rinnova piena fiducia nei confronti del Presidente Stefano Boeri, non avendo riscontrato elementi di incompatibilità con la carica di Presidente né alcuna violazione del codice etico dell'istituzione”. È quando si legge in una nota relativa al Cda mattutino che ha esaminato anche la posizione dell'archistar interdetto per un anno dai rapporti con la pubblica amministrazione nell'ambito dell'inchiesta per turbativa d'asta nella commissione aggiudicatrice dei lavori alla biblioteca Beic.

La decisione del cda di Triennale arriva durante l'esame dello stato di avanzamento dell'imminente 24esima Esposizione Internazionale di Triennale Milano ‘Inequalities’ (13 maggio-9 novembre 2025) e in vista della conferenza stampa del 5 marzo 2025 dedicata alla presentazione dell'evento. La 24esima Esposizione Internazionale è un progetto collettivo che riunisce mostre, installazioni e progetti speciali internazionali.

Come previsto dal regolamento del BIE - Bureau International des Expositions, organizzazione intergovernativa di cui Triennale fa parte, "il ruolo di Commissario Generale è affidato al Presidente dell'istituzione, Stefano Boeri. Questa edizione dell'Esposizione Internazionale, in cui per la prima volta sono stati direttamente coinvolti i cinque principali atenei milanesi- Bicocca, Bocconi, Cattolica, Politecnico di Milano e Statale-, è curata in modo collegiale da un gruppo di curatori di alto profilo scientifico, i cui nomi, insieme a quelli degli autori dei progetti speciali, saranno presentati nel corso della conferenza st