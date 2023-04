Furti, aggressioni e resistenza all’arresto: in stazione Centrale scattano le denunce

Milano – I carabinieri di Milano, impegnati nei servizi straordinari per la sicurezza in zona stazione Centrale, hanno bloccato e denunciato tre persone: un marocchino di 28 anni per rapina impropria; un 41enne ucraino per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e un marocchino di 31 anni per tentato furto, ricettazione e inottemperanza ad un ordine di espulsione.

I carabinieri, che stavano pattugliando la zona, hanno notato una colluttazione, in via Boscovich, all’esterno di un supermercato e sono subito intervenuti: poco prima i due uomini avevano cercato di allontanarsi dal negozio dopo aver rubato alcuni generi alimentari.

Sorpresi dall’addetto alla sicurezza, uno di loro, un 28enne marocchino, era stato trattenuto dal vigilante, mentre il complice si era dato alla fuga, ingaggiando una violenta colluttazione con il vigilante, interrotta grazie all'intervento dei carabinieri. Il sorvegliante, lievemente contuso, è stato medicato sul posto da personale del 118, non necessitando di trasporto in ospedale. Il 28enne è stato arrestato e portato presso il carcere di San Vittore.

Poco prima, nel pomeriggio, i carabinieri del nucleo radiomobile erano intervenuti in viale Monza presso un supermercato, dove era stato segnalato un uomo intento a rubare della merce dagli scaffali.

I militari hanno individuato il 41enne ucraino, in evidente stato di ubriachezza, che ha spintonato i carabinieri cercando di colpirli, venendo infine bloccato. L’uomo è stato trovato in possesso di alcuni generi alimentari occultati tra gli indumenti che sono stati recuperati e restituiti.

Infine, nella mattinata di ieri, i carabinieri della stazione Porta Garibaldi hanno sorpreso un 31enne marocchino in via Scarlatti mentre rovistava all'interno di un'auto. Alla vista dei militari l'uomo si è dato alla fuga a piedi ed è stato bloccato in via Macchi al termine di un breve inseguimento. Perquisito, è stato trovato in possesso di 49 pacchi di sigarette di cui non ha saputo giustificare la provenienza.