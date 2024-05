"Stanziati 140mila euro per i ragazzi disabili"

"Spazi gratuiti per le associazioni che gestiranno le attività, sostegno alla disabilità e disponibilità per la messa a disposizione di risorse ministeriali e regionali o fondi residui". Replica così l’amministrazione alle accuse dei comitati. "Le tariffe sono articolate e vanno da 70 a 130 euro con scontistiche in base a durata, numero di figli e tipologia di attività". In passato il Comune si era fatto carico dell’erogazione del pasto grazie a fondi ministeriali legati alla pandemia, oggi non più disponibili. "Oltre alla messa a disposizione a titolo totalmente gratuito degli spazi, sosterremo i costi di consumi e manutenzioni per 60mila euro". "Per disabili e casi di fragilità segnalati dai servizi sociali abbiamo stanziato 140mila euro per le associazioni. Questa somma risulta congrua sulla scorta delle esperienze precedenti e in relazione a una stima dei bisogni. Il 19 maggio, a fine iscrizioni, avremo contezza delle vere necessità. Qualora il numero fosse superiore alla stima, ci adopereremo per trovare copertura".