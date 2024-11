Spazzatrice 100% elettrica. Pulizie green e costi ridotti: efficace sulle ciclopedonali

Si chiama eSwingo 200+ ed è la nuova mini spazzatrice 100% elettrica che Cem Ambiente ha messo in campo a Cologno Monzese per una pulizia più green di piazze e piste ciclabili. A inaugurare il nuovo servizio una prova dimostrativa sulla ciclopedonale di via Don Pietro Giudici. "Prosegue il nostro impegno per la sostenibilità del territorio che serviamo. Con la nuova mini-spazzatrice elettrica, non solo miglioriamo l’efficienza della pulizia urbana, ma soprattutto riduciamo l’impatto ambientale delle nostre operazioni e facciamo meno rumore andando sempre di più verso una maggior qualità della vita nelle nostre città - spiega il presidente di Cem Alberto Fulgione -. Consentirà di tenere in ordine le tante piste ciclopedonali evidenziando come la cura renda gli spazi più vivibili e piacevoli per tutti".

La mini-spazzatrice è operativa dal lunedì al sabato per un totale di 36 ore a settimana. Grazie alle sue dimensioni ridotte e alla dotazione di spazzole, che si adattano a scopi differenti, raggiunge anche gli angoli più difficili da pulire. Inoltre, grazie alla “silenziosa” collaborazione del green team, composto dall’autista e dall’operatore a piedi dotato di un silenzioso soffiatore elettrico, permette un’efficace pulizia anche delle piste ciclopedonali. "Si tratta di un vero passo in avanti - commenta l’assessore all’Igiene Ambientale Vincenzo Maria Barbarisi - verso una città più pulita e curata. Con questo nuovo mezzo introdotto da Cem vogliamo garantire un servizio ancora più accurato e diffuso in tutti gli spazi pubblici del nostro territorio con un occhio di riguardo alla tutela dell’ambiente, punto imprescindibile della nostra Amministrazione".

La mini-spazzatrice di ultima generazione fa anche risparmiare in emissioni e manutenzioni. Con un utilizzo medio di circa 1.500 ore-lavoro, infatti, un’analoga macchina a diesel produrrebbe all’anno 23mila 760 chili di emissioni di anidride carbonica all’anno che, per essere compensate, richiederebbero 1.800 alberi.

Le emissioni di Co2 della mini-spazzatrice elettrica, invece, sono pari a zero. Ma non è tutto, perché il risparmio è anche su altre voci: fino all’85% in meno di costi energetici e fino al 70% di costi di manutenzione risparmiati rispetto al modello con motore diesel. Laura Lana