Non si fermano all’alt: inseguimento e sparatoria per le strade di Milano

Inseguimento con sparatoria a Milano, in cui fortunatamente non ci sono stati feriti, e che si è concluso con l'arresto di un 26enne e un 34enne marocchini per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione, la scorsa notte, attorno alle 3, in viale Giovanni da Cermenate, periferia Sud, i poliziotti della volante, dopo aver notato una Citroen sfrecciare a velocità sostenuta, hanno intimato l'alt per un controllo. A quel punto, i due uomini a bordo dell'auto, hanno iniziato a parlare tra loro in arabo, per poi dire che si sarebbero fermati poco più avanti per esibire i documenti. Quando uno degli agenti ha ribadito la richiesta di fermarsi, la Citroen è ripartita a tutta velocità. Nel tentativo di far perdere le proprie tracce, i due hanno anche attraversato la linea ferrata priva di manto stradale della metropolitana leggera che si trova in piazza Abbiategrasso, arrivando poi a percorrere contromano via dei Missaglia in direzione del centro. L'inseguimento rocambolesco è terminato soltanto quando sono arrivati alla fine di una strada senza uscita. Non avendo via di scampo, il conducente, ha ingranato la retromarcia per ripartire. A quel punto uno degli agenti ha sparato quattro colpi in direzione di una delle gomme anteriori mettendo fine alla fuga. All'interno della auto, sul tappetino, sotto sul sedile del passeggero, è stato trovato un coltello a serramanico con una lama di 7 centimetri. I due sono stati arrestati e sono stati processati per direttissima.