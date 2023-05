Sostegno affitti per nuovi nati e bimbi adottati

Un contributo per l’affitto di 250 euro al mese per tre anni a chi ha avuto o adottato un bambino nel 2023: il Comune di Milano ha confermato anche per quest’anno la misura riservata ai neogenitori under 35. "Grazie a questa misura potremo offrire un aiuto concreto per tanti nuclei familiari che vivono a Milano in affitto. Si tratta del più alto contributo alla natalità presente al momento in Italia - ha spiegato l’assessore comunale alla Casa Pierfrancesco Maran -. È un modo per supportare queste famiglie nelle spese e nella programmazione dei primi anni di vita dei bambini". È già possibile presentare domanda per il ‘Sostegno Affitto Genitori 2023, che consiste in una erogazione diretta al proprietario dell’appartamento per un massimo di novemila euro in tre anni. Possono fare domanda i genitori (almeno uno under 35) con un Isee fino a 30 mila euro. Non c’è una scadenza per presentare le richieste (che vanno inviate a Milano Abitare, Agenzia per l’affitto accessibile del Comune di Milano via PEC all’indirizzo affittogenitori23 pec.it oppure, a mano, negli uffici a Villa Scheibler) ma i contributi, per le domande approvate, saranno assegnati in base all’ordine di ricezione fino all’esaurimento delle risorse disponibili, che sono tre milioni 316 mila euro.

Per info su come predisporre la domanda telefonare al 342.3303122 (lunedì e giovedì 14-17, martedì 9-12) o scrivere mail [email protected]