Sonia Belloli sfiora il 60% delle preferenze: e ora avanti con i progetti

Sonia Belloli stravince a Zibido San Giacomo: eletta al secondo mandato. Con un plebiscito di voti, è arrivata a sfiorare il 60%. La lista civica Noi Cittadini guidata dalla sindaca uscente è stata premiata per il buon governo del territorio riconosciuto dagli elettori. Noi cittadini infatti ha conquistato 1.508 pari al 59% staccando di 900 voti Yuri Corisio, candidato della lista civica Insieme che di voti ne ha presi 649 pari al 25,38. Disfatta per il centrodestra che, fanalino di coda delle tre liste, si è fermato a 400 voti. Giovanni Luigi Navicello candidato della lista Sei in Comune era appoggiato da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati-Lombardia non è andato oltre il 15,64%. Per Sonia Belloli è un successo che vuole condividere con tutti i cittadini. "Abbiamo ottenuto 57,9% dei voti per noi cittadini quindi dei votanti e siamo contentissimi perché penso che sia stato premiato il nostro lavoro. Adesso non c’è assolutamente tempo per montarci la testa e festeggiare ma vogliamo sicuramente proseguire e concludere i tanti progetti che abbiamo in corso e farne partire tanti altri per migliorare ancora di più il nostro territorio. Il dubbio della vittoria c’è sempre. Il dubbio di poter perdere c’è sempre ed è giusto che sia così perché bisogna sempre stare con i piedi per terra. Però le sensazioni erano positive. Ringrazio tutti i cittadini che ci hanno dato la loro fiducia". Anche a Zibido come in altri Comuni del Sud Milano la disfatta del centrodestra e di Forza Italiasono già al centro di verifiche.Massimiliano Saggese