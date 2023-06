Solo Usa e Cina possono finire la guerra ucraina

Riccardo

Riccardi

Niccolò Machiavelli, pur molto noto è stato poco letto. La vulgata lo ricorda per la frase “il fine giustifica i mezzi”. In realtà il maestro fiorentino ha dato lezioni ancora attuali. Sulla guerra in corso è contemporaneo “si ricordino i prìncipi, che si cominciano le guerre, quando altri vuole, ma non quando altri vuole si finiscano”. Perché la Russia ha invaso il paese confinante? Perché nonostante molti (in realtà tutti la vogliono) chiedono una pace purtroppo lontana? L’irruzione di Putin deriva da decisioni lontane e ponderate. È nel dna del Cremlino il senso dello impero. Anche mutati nel tempo, i regimi che si sono susseguiti, sono legati da un indissolubile e solido filo. Oltre la sindrome che vive l’Orso ex sovietico. La mancanza di fortificazioni naturali a protezione. Se non l’armata del generale inverno, ora non più invincibile. Il nemico è l’occidente che il conflitto ha ricompattato. Lo zio Sam puntato il cannocchiale su Pechino vuole ridurre a potenza insignificante l’ex impero zarista. E la pace? Per Sant’Agostino “…è un tal bene che non si può desiderarne uno più caro, né possederne uno più utile”. Però la pace si ha quando la si può imporre. Come? Disarmando l’Ucraina, senza armi preda indifesa?“ Come molti commentatori da strapazzo vorrebbero, sciacquandosi la bocca di belle ma false utopie. Il mondo ha perso la lucidità e vive nella isteria del benessere da singolo orticello. In una autarchia che la globalizzazione ha cancellato. Vige la filosofia della radicalizzazione ricorrendo a schiavi che Roma comunque alleviò “legiferando i liberti”. La frase di Machiavelli è densa di significati. In una società definita “della conoscenza” è presente il morbo della cecità. Il buio può portare a sbattere. I cinesi confuciani se ne stanno rendendo conto. Solo un accordo tra Washington e Pechino, potrebbe imporre, con il senso della realtà, la fine del conflitto.