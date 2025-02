Società di capitali fatturati fino a 5 milioni. L’identikit di chi soffre

"La composizione negoziata offre un’importante chance alle imprese in difficoltà: è un supporto per prevenire il default e tentare di garantire il più possibile la continuità aziendale". Rinaldo Sali (nella foto), vicedirettore generale della Camera arbitrale di Milano, è referente per il servizio di composizione negoziata per le imprese lombarde. Una procedura che, stando al bilancio di questi primi anni, viene chiesta ancora prevalentemente dalle Srl. Dal 2021, quando è stata attivata, a oggi il 70,7% delle istanze è arrivato da società a responsabilità limitata, società di capitali da proteggere. Il 17,9% delle pratiche ha interessato Spa, società per azioni; il 4,5% attività individuali. Guardando al fatturato, invece, un terzo (il 30%) rientra nella fascia tra 1 e 5 milioni, il 22% nella fascia oltre 10 milioni.

"È importante, in primo luogo, lavorare su un cambio di prospettiva e sul “fare sistema” a più livelli, con le istituzioni, le associazioni di categoria e gli ordini professionali, per accompagnare le imprese a comprendere le opportunità di affrontare la crisi quando questa è ancora reversibile e sfruttare anzi la crisi per rilanciarsi – osserva Sali –. In secondo luogo, come Camera arbitrale, siamo impegnati a garantire la competenza e l’indipendenza dell’esperto chiamato a facilitare il dialogo tra imprenditore e creditori".

L.B.