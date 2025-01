Smog a Milano e provincia, scattano le misure di secondo livello: quali sono e chi non può circolare

Milano, 3 gennaio 2024 – È ancora allarme smog a Milano e in Lombardia. Per questo, da oggi, venerdì 3 gennaio, nel capoluogo lombardo e in altri comuni dell'hinterland entrano in vigore le "misure temporanee anti inquinamento" di secondo livello previste dal "protocollo Aria" di regione Lombardia. Già dall'ultimo giorno del 2024 nel capoluogo meneghino sono attive le misure di primo livello, che vengono rafforzate perché la situazione non è migliorata. Dallo scorso 26 dicembre, infatti, i livelli di Pm10 in città hanno sempre superato il limite di 50 µg/m3, con un picco di 149,3 il primo giorno del 2025.

Misure di secondo livello

Ecco in cosa consistono le misure temporanee di secondo livello, stando al sito dedicato di Regione Lombardia:

Dalle 7.30 alle 19.30, ogni giorno, non potranno circolare le auto euro 0 e 1 di tutte le alimentazioni e i diesel fino a euro 4.

di tutte le alimentazioni e Vietata la sosta con motore acceso per tutti i veicoli.

Verranno potenziati i controlli sui veicoli nei centri urbani.

nei centri urbani. Rispetto ai soliti divieti previsti da Area B a Milano, le sostanziali differenze sono che le limitazioni restano in vigore anche nel weekend e che escludono le macchine con Move-In dalle deroghe

le sostanziali differenze sono che le limitazioni restano e che escludono le macchine con Move-In dalle deroghe In casa, bisogna ridurre di 1 grado la temperatura

la temperatura Proibiti generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come stufe e caminetti, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle

Milano e gli altri Comuni

Il blocco del traffico è attivo non soltanto a Milano, ma in tutti i comuni sopra ai 30mila abitanti e in quelli che volontariamente hanno firmato il protocollo.

È il sito della regione a fornire l'elenco completo delle città: Milano, Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, San Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto S. Giovanni, San Giuliano Milanese, Abbiategrasso.