Slot, norme violate: multe per 10mila euro

Grazie a un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto operare in sinergia la polizia di Stato e la polizia locale sono state identificate oltre 130 persone, fermati più di 60 autoveicoli. Al setaccio anche bar e centri scommesse, dove sono fioccate multe per quasi 10mila euro e dove sono stati trovati minori alle slot e apparecchi accesi fuori orario. Dalle verifiche effettuate, 27 italiani e 9 stranieri sono risultati con precedenti. Di questi ultimi, in particolare, 2 sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e indagati perché irregolari che non hanno lasciato il territorio nazionale. Diversi anche i posti di blocco effettuati per vigilare sul rispetto del codice della strada. Un’auto è stata posta a fermo amministrativo poiché il conducente si trovava al volante senza aver mai conseguito la patente di guida. Una multa per consumo di sostanze stupefacenti è stata comminata inoltre a due individui sorpresi in centro.