Sinner a San Siro con Maria Braccini, chi è l’influencer e perché si pensava che si fossero lasciati

Sembra essere stata smentita la voce che dava per conclusa la relazione tra il campione di tennis Jannik Sinner e l’influencer Maria Braccini. La coppia è stata vista (e inquadrata) insieme allo stadio di San Siro per la partita del Milan, squadra di cui Sinner è un grande tifoso.

Nei giorni scorsi, diversi giornali di gossip avevano ipotizzato che il giocatore altoatesino avesse una relazione con la modella Laura Margesin. Sinner, va detto, è sempre estremamente riservato riguardo la sua vita privata e non aveva mai ufficializzato la sua relazione con Braccini, e quando un anno fa l’influencer aveva ostentato l’anniversario della loro relazione sui social, il tennista non sembrava aver apprezzato l’esposizione mediatica.

Non è chiaro quindi se la coppia non si sia mai lasciata, se si sia rimessa insieme oppure se abbiano deciso di restare amici, per tutta la partita agivano come una coppia. Questa potrebbe essere, insomma, una vera e propria “ufficializzazione” della loro relazione.

Coetanea di Sinner, Maria Braccini è una nota influencer con circa 150 mila follower su Instagram ed era presente anche alle Finals di Torino. La relazione tra lei e il campione, tra conferme e smentite, prosegue da circa tre anni ma l’unica esposizione pubblica è rimasta la foto, condivisa da lei, per il loro primo anniversario. In quell’occasione aveva postato un’immagine di loro due di schiena, abbracciati di spalle, con la didascalia: “Un anno insieme Jannik”.