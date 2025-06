Intitolata una caserma a Silvio Novembre, braccio destro di Ambrosoli

Milano, 11 giugno 2025 – Una cerimonia per intitolare una caserma della Guardia di Finanza a Silvio Novembre, investigatore e uomo delle istituzioni, si è tenuta questa mattina a Milano alla presenza dei suoi familiari e delle autorità civili e militari.

Silvio Novembre, scomparso il 28 settembre 2019 all’età di 85 anni, che fu protagonista con l'avvocato Giorgio Ambrosoli delle indagini sulla Banca Privata Italiana di Michele Sindona una vicenda che segnò profondamente la storia del nostro Paese, sono stati il generale Fabrizio Carrarini, e il generale Andrea Fiducia, Comandante Provinciale di Milano.

La cerimonia di intitolazione della caserma di via Oglio 8 a Milano

Anche il sindaco Giuseppe Sala è intervenuto per rimarcare l'importanza del “Maresciallo Novembre”, così era chiamato da tutti, come testimone della cultura della legalità per le nuove generazioni. A lui, Palazzo Marino ha dedicato una targa nei giardini di Piazza Grandi e il 7 dicembre 2014 fu insignito dell’Ambrogino d'oro da parte dell'allora sindaco di Milano Giuliano Pisapia.

Nel corso dell'evento, oltre all'alzabandiera e alla consegna della bandiera italiana, le f iglie dell'ufficiale , come madrine, hanno scoperto una targa in memoria del padre. Al quale, all'interno della caserma che ospita il Gruppo e i Nuclei Operativi Metropolitani delle Fiamme Gialle, è stato dedicato uno spazio espositivo permanente, con anche documenti e oggetti personali, per ripercorrere la vicenda professionale e umana di un finanziere divenuto simbolo di giustizia e verità.