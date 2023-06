Silvio Berlusconi, la troupe del Tg1 derubata davanti al San Raffaele: sparito anche un drone

Milano – I ladri hanno sfondato il deflettore posteriore sinistro della Ford Focus grigia e hanno portato via un pc portatile, un hard disk esterno, un drone e uno zaino con alcuni indumenti. Il blitz è avvenuto tra le 17.50 e le 18.10 di stasera in via Olgettina, a due passi dall'ospedale San Raffaele: nel mirino sono finite le attrezzature di una società fornitrice della Rai, e in quest'occasione degli inviati del Tg1 impegnati nei servizi sulla morte dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Il derubato ha presentato denuncia alla stazione Moscova dei carabinieri. Sembra che nei pressi del luogo in cui era parcheggiato il veicolo aziendale non ci siano impianti di videosorveglianza: difficile, quindi, che i ladri siano stati ripresi da qualche telecamera.