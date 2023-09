Sicurezza a Rho: "Falsi allarmismi" - Polizia, Carabinieri e Comune in prima linea

"L’ordine pubblico è in capo alla Polizia di Stato il cui commissariato di Rho-Pero vanta una struttura di prim’ordine, e ai carabinieri con i quali c’è grande collaborazione. La polizia locale nella nostra città fa più di quello che dovrebbe, spesso è impegnata in attività di ordine pubblico pur non essendo di competenza del Comune". Ricorda gli sforzi in campo da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza in città e punta il dito contro l’allarmismo degli ultimi giorni, "la narrazione di alcuni esponenti dell’opposizione comunale non corrisponde alla realtà dei fatti". All’indomani delle polemiche per la scarsa sicurezza nella zona compresa tra via Garibaldi, via Meda e piazza Libertà, la piazza della stazione ferroviaria, denunciata da alcuni commercianti, da residenti e da esponenti di Fratelli d’Italia, il sindaco di Rho, Andrea Orlandi interviene per fare chiarezza su quello che è successo nel fine settimana.

"Sono in corso indagini da parte dei carabinieri a cui non risulta alcun accoltellamento lungo via Garibaldi. Non mi è stato riferito alcun evento violento, come accoltellamento o ferimento di persone. Nessuna lotta fra clan, nessun coltello in vista", precisa il primo cittadino. Le vaste chiazze di sangue in via Garibaldi, davanti a un locale pubblico, sarebbero riferibili a un altro episodio, probabilmente immortalato dalle telecamere che ci sono nella zona, ma ad oggi non è ancora stato chiarito cosa sia successo. "Si lanciano allarmi senza avere contezza di quanto avvenuto, diffondendo ipotesi avventate", conclude il sindaco. Ma se è vero che, probabilmente, le immagini delle telecamere restituiranno qualcosa di meno di grave di un accoltellamento e che nel gioco delle parti qualche forza politica “cavalca” quanto accaduto, è altrettanto vero che problema della sicurezza nelle ore serali e notturne in quella zona della città resta.

Ro.Ramp.