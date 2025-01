"Si spende poco. Crescita legata a grandi eventi"

Mario Maiocchi (nella foto), direttore del centro studi Confimprese, che anno è stato per la Lombardia? "La Lombardia ha avuto andamenti altalenanti. A cominciare dallo scorso gennaio che, con un pesante -7,4%, l’aveva relegata tra le regioni peggiori. Nel proseguo ha registrato un parziale recupero nel bimestre febbraio-marzo e settembre-ottobre per poi tornare in campo negativo negli ultimi due mesi dell’anno cruciali sia per le vendite del Black Friday sia per gli acquisti natalizi".

Confrontando la curva dei consumi nazionali con quella regionale che considerazioni si possono trarre? "Anche il dato Italia dell’anno 2024 mostra segni di debolezza dei consumi con un +0,6% che fa pensare a una possibile stagnazione nei prossimi mesi. E la Lombardia, nonostante sia la regione più virtuosa, si piega alle stesse dinamiche delle altre regioni".

Nonostante il rallentamento dell’inflazione rispetto al 2023 il valore delle spese è diminuito. Perché? "Perché il potere d’acquisto è su livelli bassi e i consumatori aspettano solo promozioni, vendite scontate, saldi, Black Friday, senza che anche questi appuntamenti riescano, però, a risollevare i dati di vendita".

Quali sono le previsioni per il 2025? "Nei prossimi mesi ci saranno eventi importanti: manifestazione come la fashion week, la design week attirano turisti e compratori da tutto il mondo e ciò potrebbe concorrere a sostenere i consumi non solo a Milano ma anche a generare indotto sul territorio lombardo".