Si profila il rinvio a giudizio per la titolare e 5 educatrici

Si profila una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della titolare e di cinque educatrici, tutte sospese dall’esercizio della professione dallo scorso gennaio, accusate di maltrattamenti aggravati nei confronti dei piccoli allevi dell’asilo nido di Vanzago. Il pm di Milano Maria Cardellicchio qualche settimana fa ha chiuso l’inchiesta e ora si appresta a chiedere il processo per le maestre e per la responsabile della struttura, in quanto, dal marzo al giugno del 2022, avrebbero avuto atteggiamenti non solo violenti, ma di una particolare crudeltà mischiata a dileggio verso bimbi non più grandi di tre anni. Al momento le parti offese sono 17, ma potrebbero aumentare di molto in quanto i maltrattamenti sarebbero stati generalizzati e avrebbero riguardato circa 60 piccini di due classi collocate in diversi edifici dello stesso Comune: di certo in molti chiederanno di essere parte civile nel procedimento. Le sei indagate, che furono denunciate da alcune giovani stagiste e riprese anche dalle telecamere piazzate dagli investigatori, secondo il capo di imputazione, avrebbero preso i bambini e li avrebbero sbattuti "per terra per farli stare seduti". I bimbi, in alcuni casi, sarebbero stati lasciati piangere senza essere consolati, anzi sarebbero stati sgridati e spaventati ancora di più. A un piccolo di circa un anno una delle educatrici avrebbe sferrato in pieno volto una gomitata così forte da provocargli una ferita al labbro.