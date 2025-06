Sesto, mobilità urbana. Hub di piazza Primo Maggio restyling da sette milioni

Sesto San GiovanniOltre sette milioni per l’hub intermodale di piazza Primo Maggio. Il Comune è risultato assegnatario di un contributo pari a 7.018.308,81 euro da Regione Lombardia, dedicato al finanziamento di progetti per il miglioramento della mobilità urbana. Gli obiettivi sono: riorganizzazione degli accessi degli autobus, coperture per gli stalli di sosta e altri interventi, pedonalizzazione protetta e percorsi alberati, miglioramento della connessione alla nuova stazione a ponte di Renzo Piano in costruzione e alla metropolitana.

"Gli interventi a Sesto San Giovanni e Rho, per un totale di 11,6 milioni, – sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi – sono strategici per proseguire nell’efficientamento dei sistemi di mobilità e di trasporto che stiamo portando avanti con convinzione in questi anni".

L’operazione prevede inoltre la rilocalizzazione e separazione degli spazi dedicati a taxi, kiss&ride (sosta veloce delle auto), stalli per persone con disabilità, car sharing nonché il collegamento con la pista ciclabile esistente. Il nuovo hub intermodale vedrà il completo rifacimento dell’attuale autostazione attraverso la riorganizzazione degli ingressi degli autobus e un nuovo orientamento degli stalli con una maggiore pedonalizzazione protetta.

"Si tratta di un ulteriore passo avanti verso la trasformazione di piazza Primo Maggio in un polo moderno ed efficiente per la mobilità urbana – commenta il sindaco Roberto Di Stefano -. Dopo la nuova stazione ferroviaria e la bicistazione, con la nuova autostazione completeremo un’area strategica alle porte della città e rafforzeremo il ruolo di Sesto San Giovanni come snodo centrale della mobilità metropolitana".

Il progetto si inserisce nell’intera riqualificazione di piazza Primo Maggio, che sarà realizzata attraverso la riconversione delle aree Falck.

"Dopo aver cancellato il costoso e inutile sottopasso per gli autobus previsto dal piano originario, e dopo avere introdotto e già creato il sottopasso di collegamento tra la metropolitana linea 1, stazione e futura piazza Unione entro il 2028 finiremo il completamento di piazza Primo Maggio che sarà la porta di ingresso e il biglietto da visita della nuova Sesto e del nuovo quartiere Unione", conclude l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda.