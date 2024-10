Servizi sociali, arriva un’auto nuova per il trasporto disabili e fragili

Una nuova Panda per i Servizi sociali, a Vaprio. L’utilitaria è stata consegnata dal sindaco Marco Galli e dall’assessora Veronica Peracchi, la piccola cerimonia è stata organizzata per sottolineare che la macchina "è una risorsa importante per il trasporto quotidiano di disabili e l’erogazione di servizi fondamentali per i cittadini". L’altro elemento importante "è il volontariato che ha un ruolo cruciale - spiega il primo cittadino -. Ci siamo posti l’obiettivo di creare una solida rete di no-profit che possa garantire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno". Donare tempo agli altri è un espressione di un "impegno civico".Bar.Cal.