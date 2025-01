Servizi efficienti: "L’Intelligenza artificiale aiuta"

Nel Nord Milano, ma non solo, Cinisello Balsamo è il Comune più avanti nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. "La stiamo già sperimentando. A dicembre sono state elaborate e soprattutto smistate ai vari uffici duemila pratiche del Protocollo proprio con l’AI. Non c’è più un singolo dipendente che fa questo lavoro", spiega il sindaco Giacomo Ghilardi.

In particolare, l’intelligenza artificiale è stata allenata per scaricare le pec, analizzarne il contenuto e comunicare con la procedura del Protocollo, per poi smistare i messaggi ai destinatari corretti. "Abbiamo registrato il 15% di errore per ora. Il settore sta cercando di migliorare sempre più l’accessibilità e l’affidabilità del sistema, diminuendo ancora di più il limite di errore – continua Ghilardi –. È un dato importante per la pubblica amministrazione, perché determina le professionalità che possono essere liberate per fare tanto altro all’interno del Comune". È solo l’inizio. "Presto sperimenteremo l’AI collegata al sito istituzionale con assistenti virtuali per cominciare a dare le prime informazioni su richiesta". Attraverso chatbot si potranno così snellire le procedure, accompagnare l’utenza nella ricerca delle informazioni sul portale comunale e nella compilazione delle pratiche.

"Poi passeremo anche alle risposte direttamente al centralino, sperimentando magari il multilingue anche nella centrale operativa della Polizia locale. Questo è il prossimo progetto più importante da portare avanti", annuncia il sindaco. Un ricorso alla digitalizzazione che è stato accelerato dal Pnrr. "Abbiamo riorganizzato la struttura del Ced per valorizzare le competenze. Abbiamo implementato la piattaforma per 53 servizi, mettendo a rete tutte le istituzioni pubbliche del territorio per visionare i dati. Abbiamo informatizzato i tributi e i pagamenti. In questo modo riusciamo ad avere personale libero, ad esempio, per tenere aperti gli sportelli più a lungo".

La.La.