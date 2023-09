Serate sicure a Peschiera Borromeo: il terzo turno di polizia locale

S’intensificano i controlli per un maggiore presidio del territorio. Grazie a un finanziamento regionale di 11.866 euro ottenuto nell’ambito del progetto “Serate in sicurezza”, a Peschiera per tutto il mese di settembre verrà garantito, ogni giorno, il terzo turno della polizia locale. Non solo. In particolari nottate gli agenti resteranno in servizio fino alle 4 del mattino. Questo consentirà di effettuare anche controlli stradali coi test per l’alcol e gli stupefacenti, con l’obiettivo di prevenire e intercettare comportamenti potenzialmente molto pericolosi, come la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe.

"Unitamente all’ottimo lavoro che la nostra polizia locale già svolge – osserva la vicesindaco Stefania Accosa –, queste iniziative contribuiranno ancor di più a liberare le strade da coloro che commettono irregolarità, o rischiano di mettere in pericolo altre persone". Con un presidio esteso anche alle fasce serali e notturne, si punta a rimarcare la presenza delle istituzioni sul territorio, andando ad assottigliare il divario tra la sicurezza reale e quella percepita.

Un ulteriore finanziamento regionale, ottenuto da Peschiera nell’ambito di “Bici in sicurezza” per l’ammontare di 6.615 euro, andrà a sostenere interventi di sensibilizzazione tra i giovani per il corretto uso di biciclette e monopattini. Sono previsti anche incontri nelle scuole, sul tema del codice stradale. "Il nostro obiettivo – spiega la vicesindaco – è puntare alla ‘nuova utenza’, ovvero i giovanissimi. È necessario responsabilizzarli, mostrando loro i rischi e le regole da rispettare per circolare in sicurezza. Il budget che ci è stato concesso prevede anche l’acquisto di fanalini anteriori e posteriori da consegnare al termine degli incontri formativi, privilegiando gli studenti delle scuole medie in quanto utilizzano spesso la bicicletta per spostamenti anche in orari serali".

I contributi regionali rappresentano, conclude Accosa, "un ottimo risultato, che premia il lavoro svolto dalla nostra polizia locale. Un ringraziamento al comandante Danilo Cilano per la costante collaborazione".

