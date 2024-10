Segrate, mongolfiere in volo sul Golfo Agricolo: il terreno è stato strappato al cemento e riconsegnato alla città

Segrate (Milano) – In volo sul Golfo Agricolo in mongolfiera. E cominciata la grande festa per il polmone verde restituito ai segratesi, in via Olgetta, angolo Strada di Arroccamento Nord.

Il volo in mongolfiera per festaggiare l'acquisizione del golfo agricolo di Segrate

Una grande festa, gratuita e aperta a tutti, per celebrare la consegna ufficiale alla cittadinanza del Golfo Agricolo, area verde ceduta al Comune di Segrate da 2C Sviluppo Immobiliare. La giornata, dopo i saluti istituzionali, proseguirà con una serie di attività pensate per grandi e piccini, tra cui un emozionante spettacolo di mongolfiere a sorvolare i 100 ettari di superficie verde del Golfo Agricolo di Segrate.