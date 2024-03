"Scoperta del Plis Basso Olona: camminate guidate alla conoscenza di storia, geografia e natura"

Conoscere storia, geografia, agricoltura, monumenti naturali e dell’ingegno umano del Plis Basso Olona. Camminando, in gruppo, accompagnati dalle guide narranti volontarie. Al via domani, da Rho e da Vanzago, le camminate alla scoperta del parco locale di interesse sovracomunale che si estende nei Comuni di Rho, Pogliano, Pregnana e Vanzago. In collaborazione con gli Amici del Plis coordinati da Pietro Occhio, sotto il loro “Olona Walking“, le quattro amministrazioni comunali hanno organizzato camminate da marzo a giugno. Queste le date: il 17 e il 22 marzo, il 21 aprile, il 3, il 19 e il 24 maggio, il 16 e il 21 giugno. Grazie alle “voci del Plis“, sarà possibile conoscere il Plis del Basso Olona istituto nel 2010 con la firma della convenzione da parte dei Comuni e che in questi anni è stato pulito, riqualificato e valorizzato.

"La collaborazione per la valorizzazione del Plis sta dando buoni frutti – dichiara l’assessora rhodense all’ambiente Valentina Giro –. Camminare insieme alla scoperta del nostro territorio è una occasione unica". Per partecipare la prenotazione è obbligatoria (ma gratuita) al numero 366 - 5923 991 anche tramite WhatsApp. Si parte domani con tre gruppi: alle 15 da Rho all’incrocio tra via Mattei e via Prepositutale (al massimo 25 persone), si percorrono 2,5 chilometri in due ore. Un secondo gruppo (sempre alle 15) con al massimo 15 persone, tra cui persone in carrozzina, compirà un percorso più breve di 1,5 chilometri. Un terzo gruppo partirà da Vanzago alle 14.30 per percorrere 4 chilometri in due ore e mezza. Punto di ritrovo il cortile di Palazzo Calderara. I partecipanti dovranno presentarsi 10 minuti prima della partenza. Consigliati scarpe comode, cappellino, borraccia, giubbetto rifrangente. Roberta Rampini