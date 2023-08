Sconti assurdi, a fine estate scatta lo “Sbarazzo“ su ogni genere di merce al grido di “Tutti fuori, fuori tutto“

Prezzi scontatissimi sugli ultimi acquisti d’estate, iniziative a latere e proposte speciali per la clientela, per il secondo anno consecutivo scatta lo “Sbarazzo” in salsa melzese. È promosso dal Comune e dagli esercenti sotto l’egida di “Ti conviene in città” e del distretto unico del commercio, ed è già in calendario per sabato 9 settembre.

La prima edizione, l’anno scorso, fu coronata da un buon successo, dunque si replica. L’iniziativa è una delle molte con cui, in corso estate, si è puntato a rivitalizzare il centro città e a sostenere l’attività dei negozi di vicinato. La formula sarà la medesima dell’anno passato, lo slogan invece è nuovo, “Tutti fuori, fuori tutto”. I commercianti che aderiranno all’iniziativa nei prossimi giorni esporranno all’esterno dei negozi delle vetrofanie.

Nella giornata di “Sbarazzo”, nome preso a prestito dai celeberrimi mercatini del fuori tutto in riviera, i clienti potranno entrare, curiosare e acquistare, a prezzi da ultima spiaggia. L’iniziativa includerà negozi di ogni categoria merceologica, dall’abbigliamento agli alimentari, dalla profumeria alla ristorazione. Si prepara l’iniziativa in un clima ancora estivo e con molte saracinesche abbassate per le ferie.

Proprio in agosto invece, in una delle ultime riunioni di giunta, è stata approvata la graduatoria per l’assegnazione dei fondi agli esercizi commerciali, andati a una trentina di negozi ed esercizi pubblici che avevano preso parte al bando. In tema di commercio e crisi delle vetrine c’è un’altra notizia attesa: a breve dovrebbe aprire il parcheggio interrato da 90 posti di piazza Risorgimento, reduce da un lungo cantiere di restyling e recentemente assegnato in gestione.