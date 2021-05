Sesto San Giovanni (Milano), 27 maggio 2021 – Un presidio sotto il municipio per rivendicare le ragioni dello sciopero, che la polizia locale ha annunciato per domenica 30 maggio, quando anche da Sesto San Giovanni passerà il Giro d’Italia. Lo hanno organizzato questa sera, giovedì 27 maggio, le sigle sindacali Csa e Sulpm che hanno aperto lo stato di agitazione, dopo un tentativo di conciliazione fallito con l’amministrazione. Sindacati e agenti hanno aspettato i consiglieri comunali in piazza della Resistenza, prima dell’inizio della seduta in aula.

La manifestazione si è svolta ma lo sciopero salterà. Oggi pomeriggio, infatti, il prefetto Renato Saccone, sentito il comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica ha precettato gli agenti della polizia locale. Una decisione, spiegano dalla prefettura, assunta dopo che ha avuto esito negativo il tentativo di conciliazione.

Intanto durante la protesta è stato distribuito un volantino in cui i ghisa si scusano con la cittadinanza per essere “costretti a far valere le proprie posizioni dichiarando lo sciopero”. Strumentazione obsoleta, carichi di lavoro aumentati, dotazione organica non sufficiente nonostante i nuovi ingressi nel corpo sestese, servizi ridotti davanti alle scuole, sistema di videosorveglianza e centrale operativa ridotta all’osso: sono queste le criticità lamentate dalle sigle, che rappresentano quasi la totalità dei lavoratori del comando. “Senza dimenticare il completo disinteresse dell’amministrazione a risolvere le questioni irrisolte: da tempo il sindaco non si presenta davanti al personale e non convoca un tavolo sulla polizia locale”.

Il rapporto tra Giunta e Csa/Sulpm ha iniziato a incrinarsi la scorsa estate, quando il Comune ha reintrodotto il turno notturno e quando è stato sospeso il recupero del monte ore per i riposi (ora nuovamente riattivati). Una situazione che aveva portato le due sigle a chiedere in Prefettura un tentativo di conciliazione, che però non aveva dato i frutti sperati e, anzi, aveva irrigidito ancora di più le posizioni fino alla proclamazione dello sciopero per domenica. “La valorizzazione della polizia locale si è risolta con 180 post sui social del sindaco. Ma noi, con lo stesso organico di quattro anni fa, ci ritroviamo con un turno in più”, hanno rimarcato i rappresentanti sindacali degli agenti. “Dopo anni di uso strumentale, questa Giunta dimostra di non avere neppure rispetto per chi garantisce la sicurezza in città – ha commentato Sinistra Italiana -. La sicurezza per chi governa è solamente uno specchietto per le allodole che serve a nascondere il nulla della loro amministrazione”.