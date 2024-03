Scarichi abusivi controlli e multe

La lotta contro gli scarichi abusivi porterà nelle casse pubbliche quasi 26mila euro. In queste settimane la polizia locale ha intensificato gli sforzi per risalire agli autori delle discariche. Così, durante una delle ultime operazioni, è stato possibile denunciare il titolare di un’impresa edile e di pulizie per lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi sul territorio. Grazie alla segnalazione di uno scarico sospetto, gli agenti di via Gozzano hanno condotto un blitz che ha portato al sequestro di ingenti quantità di rifiuti edilizi e ingombranti, oltre a individuare il veicolo e l’immobile che venivano utilizzati per lo stoccaggio illegale. Il titolare delle imprese è stato denunciato per reati ambientali e rischia un’ammenda fino a 26mila euro. "Questo intervento si aggiunge ad altre azioni recenti contro le discariche abusive in città - ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi -. La polizia ambientale continua la sua attività per la tutela del territorio, senza sconti per chi mette a rischio il nostro benessere". La.La.