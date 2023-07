Milano, anche Saturnino vittima dei borseggiatori in metro: un ladro gli sfila il portafogli

Milano – Anche Saturnino Celani, conosciuto più semplicemente come Saturnino, è rimasto vittima dei borseggiatori della metropolitana milanese: è successo sulla linea gialla, vicino alla fermata Repubblica. È stato lo stesso bassista di Jovanotti, e uno dei musicisti più noti d’Italia, a denunciarlo sul suo account Twitter rivolgendosi ironicamente al ladro che gli ha rubato il portafogli.

Il tweet di Saturnino

"Tra te e Arsenio Lupin – prosegue Celani – ci sono mondi... hai lo stesso QI dei rapinatori che forzano il caveau di una banca per rapinarla e non trovando niente mangiano quelli che pensavano essere yogurt… era la banca del seme! P.S. Nel portacarte c’era anche una giocata del Superenalotto per questa sera… Ti auguro di vincere perché sarebbe per te l’unico modo di smettere di praticare l’autoerotismo”.