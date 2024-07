Classifica dei sindaci italiani, Sala scivola al 19esimo posto: “Per nulla deluso dal risultato, ci metterei la firma”

Milano, 16 luglio 2024 – È scivolato al 19esimo posto nella consueta classifica stilata dal “Sole 24 Ore” che rileva il gradimento di sindaci e presidenti di Regione, ma il sindaco di Milano Giuseppe Sala non si dice deluso dal risultato raggiunto quest’anno, ovvero il 57% di approvazione per come amministra la metropoli lombarda che gli hanno tributato i milanesi. “Io deluso? Tutt’altro – conferma il primo cittadino di centrosinistra – ci sarebbe da metterci due firme per essere al 57% dopo otto anni”. Durante la seduta di ieri del Consiglio comunale alcuni esponenti dell'opposizione hanno attaccato il sindaco sostenendo che invece, quel 57% di approvazione non è un buon risultato. “Parlano consiglieri che non conserverebbero un 57% neanche per otto giorni – è la risposta di Beppe –. E all'opposizione dico che vi ho battuto già due volte, e se potessi ricandidarmi vi batterei una terza volta”. Facendo un confronto fra capitali, Sala può gongolarsi anche guardando al risultato decisamente poco gratificante raggiunto dal suo omologo romano. Il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri è infatti precipitato in fondo alla graduatoria (al 78esimo posto, il terz’ultimo!) con il 45% di approvazione per il suo operato. La peggiore performance fra le grandi città finite sotto la lente d’ingrandimento assieme a Roberto Lagalla di Palermo. Hanno poco di che consolarsi anche i sindaci di Torino Stefano Lorusso (al 57esimo col 51,5% di valutazioni positive) e Marco Bucci di Genova al 67esimo con il 49% di consensi.