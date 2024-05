Sagre, fiere, eventi e commercio. Nel bilancio stanziati 70mila euro

Sarà un anno di sagre e fiere a Cologno Monzese. Stanziamenti mai visti per manifestazioni, attrazioni e commercio, che sono stati incrementati ulteriormente con la variazione di bilancio che è stata approvata l’altra sera dal consiglio comunale. Una variazione complessiva di 4 milioni di euro, "che ci consentiranno il raggiungimento di numerosi obiettivi", annuncia l’amministrazione guidata dal sindaco Stefano Zanelli. Ben 70mila euro andranno "per eventi per la valorizzazione del tessuto commerciale, che ci consentirà l’organizzazione di iniziative come la prossima rassegna estiva in collaborazione con il settore Cultura, le sagre e fiere, gli eventi natalizi – spiega l’assessore al Commercio e alle Politiche Giovanili Andrea Arosio –. Abbiamo istituito la Consulta Giovani: a disposizione ci saranno 15mila euro, una prima volta in assoluto. Altri 5mila andranno per il potenziamento del Centro Giovani Sirio e dell’educativa di strada". Altri 16mila euro andranno per l’incarico a un "manager di distretto", "figura che ci aiuterà nell’ambito del Distretto del Commercio per ottenere risorse e finanziamenti per i nostri esercenti". Cifre record che vanno ad aggiungersi a quelle già definite a bilancio. "La cultura aveva già lo storico budget di 60-70mila euro annuali, gli eventi con la variazione arrivano alla somma complessiva di 130mila euro.

Praticamente 200mila euro stanziati tra commercio e politiche giovanili, mentre la tari aumenta per tutti e non solo per le utenze non domestiche e ci sono problemi con i centri estivi", commenta Dania Perego, capogruppo della Lega. Il resto della variazione vede 600mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade, in particolare per via Trento, 200mila euro per la riqualificazione dei parchi, alcuni in attesa da 10 anni, 103mila euro per iniziare il progetto di restyling del centro storico ammalorato, 350mila per la videosorveglianza nei parchi e 305mila per il rifacimento della segnaletica stradale. Ancora, 35mila euro sono stati stanziati per le politiche abitative: in particolare, dovranno essere utilizzati a favore della famiglie sfrattate. C’è poi il comparto opere pubbliche ed edilizia scolastica: 200mila euro serviranno per la ristrutturazione dei bagni della media di via Toti, 150mila euro per la sostituzione degli arredi della scuola di via Taormina e 20mila euro andranno per la stesura del piano di abbattimento delle barriere architettoniche.