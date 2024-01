Sacra Famiglia, servizio civile 48 posti per i giovani. Via con le candidature

Si intitola #FaiLaDifferenza il programma di Fondazione Sacra Famiglia che offre a 48 giovani la possibilità di impegnarsi in 3 progetti in Lombardia, Piemonte e Liguria. L’iniziativa è realizzata insieme ad altre realtà attive nell’ambito dell’assistenza, cura e riabilitazione delle persone fragili, tra cui Fondazione Don Gnocchi e Lega del Filo d’Oro. Sacra Famiglia è al fianco dei ragazzi che desiderano affrontare con entusiasmo e consapevolezza questo percorso, e per questo ha attivato uno Sportello di orientamento via WhattsApp a cui è possibile rivolgersi per qualsiasi domanda scrivendo al numero 3389330685. I volontari che affronteranno questa esperienza supporteranno il personale socio-sanitario nella cura delle persone assistite.

I percorsi saranno affiancati da un’attività di formazione di 100 ore. Inoltre, a partire da quest’anno, ai giovani che hanno completato il percorso di servizio civile universale è riservato il 15% dei posti nei concorsi pubblici per l’assunzione di personale non dirigenziale. Il primo progetto “In Dialogo” è un’opportunità per entrare nel cuore delle attività di Sacra Famiglia: migliorare la qualità di vita e il benessere della persona fragile, aumentando le occasioni di socialità e del tempo libero. Il secondo progetto “In Movimento” punta sull’attività fisica e ha un evidente effetto positivo sulla condizione di salute fisica e mentale, psicologica. Sei i posti nelle sedi di Cesano Boscone. Terzo progetto, “Diritti al futuro”. Chi vi prenderà parte si occuperà di promuovere esperienze di volontariato locale. Per le domande il bando è all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it