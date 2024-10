Rude Records, la storia. Come far decollare una casa discografica con oltre 60 artisti

"Storia di un’etichetta discografica: un’esperienza sangiulianese". La nascita e lo sviluppo della Rude Records, casa discografica con sede ad Assago, fondata nel 2000 dal sangiulianese Ilich Rausa, sarà al centro di una conferenza-dibattito in programma domenica, alle 17.15, allo Spazio Stilo di San Giuliano. Organizza l’associazione culturale Orizzonte.

A dialogare con un pubblico di giovani sarà lo stesso Rausa, classe 1977, ex studente del liceo scientifico Primo Levi di San Donato e da sempre grande appassionato di musica. La sua etichetta ha all’attivo più di 150 album di oltre 60 artisti, gruppi musicali del genere punk rock, pop punk, post-hardcore e alternative rock. "La musica può rappresentare un’opportunità di lavoro. Attorno agli artisti ruota un ampio apparato tecnico-organizzativo che potrebbe costituire, per qualcuno, uno sbocco professionale": è quanto l’ideatore della Rude cercherà di rappresentare ai ragazzi, invitandoli a "non rinunciare ai propri sogni. Per quanto possa sembrare difficile, vale la pena provarci".

L’incontro di domenica sarà l’occasione per parlare di un’esperienza professionale che, oltre alla musica, abbraccia aspetti sociali, culturali e ambientali. La Rude Records infatti destìna parte dei suoi proventi a progetti benefici. Tra questi, la realizzazione di una scuola in una baraccopoli indiana, a Mumbai. Pensata per contrastare l’abbandono scolastico, oggi la struttura accoglie 60 bambini. Non solo. Nel carcere milanese di Bollate è stata allestita una sala di registrazione: da qui è nato il cd "Mezz’ora d’aria", che contiene 14 brani incisi dai detenuti. Ancora. Nell’ambito del progetto Be the Change, la casa discografica di Assago contribuisce alla commercializzazione di vinili ecologici, prodotti con materiali riciclabili e a basso impatto, per finanziare progetti di riforestazione. Ilich Rausa è inoltre tra gli ideatori di Greenyl, società che produce a sua volta dischi eco-friendly. La conferenza allo Spazio Stilo s’inserisce tra le iniziative di Festa in Città, un insieme di eventi nati dalla collaborazione tra il Comune di San Giuliano, le associazioni e le parrocchie cittadine. Partita il 26 settembre, la kermesse resterà in calendario fino al 14 ottobre.