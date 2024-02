Rubano una macchina, finiscono sotto i portici e ribaltano i déhors

Con la scusa di chiedere una sigaretta fermano una ragazza che stava aprendo il cancello di casa per portare l’auto nel box. Le rubano la macchina e si danno alla fuga. Intercettati da una pattuglia della polizia locale del comando unico Pogliano Milanese-Nerviano sbagliano strada e si vanno a infilare sotto i portici di piazza Tarantelli. Dopo aver abbattuto i dehor dei locali, l’auto finisce contro un pilastro. A quel punto, i malviventi abbandonano la macchina e scappano. È successo alle 23 tra Vanzago e Pogliano. Una pattuglia del nucleo radiomobile ha notato in via Garibaldi una macchina che andava a folle velocità. Gli agenti impongono l’alt e poi hanno acceso i lampeggianti, ma i due balordi si sono allontanati svoltando nel parcheggio di piazza Repubblica. Qui anziché svoltare in via Dante e uscire, svoltano a sinistra e rimangono bloccati tra il condominio di piazza Tarantelli e la pattuglia della polizia locale alle spalle incastrandosi sotto i portici. La pattuglia ha cercato di bloccarli chiedendo ausilio anche all’altra pattuglia in abiti civili. Giunti dopo pochi secondi si trovavano davanti a una scena da film: il veicolo in fuga aveva abbattuto tavolini e sedie dei bar sotto i portici e si era schiantato contro l’ultima colonna nel tentativo di uscire. I due occupanti scappano a piedi facendo perdere le tracce. Gli agenti dalla targa riescono a rintracciare la proprietaria e ricostruire quello che era successo. Sono in corso le indagini anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza al fine di identificare gli autori del furto e della pericolosa fuga che.

Roberta Rampini